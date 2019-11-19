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Житель Бурятии убил «смотрящих за районом»

Житель Бурятии убил «смотрящих за районом»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы

В Бурятии суд вынес решение в отношении мужчины, убившего двоих человек. Осуждённый мужчина частично признал свою вину.

Трагедия произошла в 2018 году. После освобождения из колонии мужчина остановился в доме своего брата, где распивал спиртное. Как-то на улице братья встретили двух мужчин – отца и сына. С ними они выпивали, а через некоторое время пришли к ним домой.

Во время застолья периодически возникали конфликты. Новые знакомые заявили освободившемуся из колонии мужчине, что его брат – родственник человека, который в своё время убил криминального авторитета.

Кроме того, отец и сын представлялись «смотрящими» за районом и требовали, чтобы их угощали спиртным.

Когда они в очередной раз потребовали денег от гостя, вспыхнула ссора. Один из «смотрящих» ударил гостя кулаком в нос. Тогда мужчина схватил нож со стола и нанёс им несколько ударов в живот и грудную клетку обидчика.

Сын убитого начал звонить и звать помощь, прося друзей «приехать разобраться». Убийца пытался убежать, но молодой человек не давал ему выйти из дома. Они стали толкаться и оказались на веранде, затем на крыльце. Там гость ударил собутыльника ножом, от ранения парень присел возле забора.

Мужчина понял, что убил одного и тяжело ранил другого, испугался и убежал, перепрыгнув через забор. Он скрывался, пока его не задержали сотрудники полиции.

В ту же ночь раненый молодой человек скончался в больнице.

Осуждённый ранее судим. Из колонии освободился 11 ноября 2018 года. Имеет 15-летнего сын, разведён. Родственники и соседи отзываются о нём положительно, как о трудолюбивом человеке.

Верховный суд Бурятии признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.
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