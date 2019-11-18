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В Иркутской области задержали организатора финансовой пирамиды «Ромашка»

В Иркутской области задержали организатора финансовой пирамиды «Ромашка»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пирамида «Корпорация Ромашка» разрослась и зачахла, превратившись в проект по переработке конопли

В Иркутской области полицейские пресекли деятельность организации, руководитель которой подозревается в мошенничестве. Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали свыше 30 миллионов рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Установлено, что иркутянка создала в одной из социальных сетей закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Её участники заключали в интернете различные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта. Особым спросом пользовались так называемые VIP- или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. Необходимым условием для допуска к ним являлся взнос на счёт получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора.

Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных.

Первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнёрам по бизнесу. А ограниченный доступ к группе значительно подогревал интерес потенциальных жертв к так называемой пирамиде.

В мае этого года «Корпорация Ромашка» объявила о приостановлении выплат. Руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги и другого. Для привлечения инвесторов по-прежнему использовались возможности соцсетей. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%.

Выяснилось, что компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
финансовые пирамиды
 
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