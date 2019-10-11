Девочка, рассматривая товар, положила телефон на полку
Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали 22-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ по подозрению в краже мобильного телефона у 10-летней девочки.
Вор украл гаджет у ребёнка в книжном магазине – девочка, рассматривая товар, оставила телефон на полке. Молодой человек воспользовался ситуацией, забрал мобильный и скрылся. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.
Подозреваемый ранее судим за имущественное преступление, не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон у девочки в книжном магазине
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