Улан-удэнец украл телефон у девочки в книжном магазине

Девочка, рассматривая товар, положила телефон на полку



Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали 22-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ по подозрению в краже мобильного телефона у 10-летней девочки.



Вор украл гаджет у ребёнка в книжном магазине – девочка, рассматривая товар, оставила телефон на полке. Молодой человек воспользовался ситуацией, забрал мобильный и скрылся. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.



Подозреваемый ранее судим за имущественное преступление, не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает МВД по Бурятии.



