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Улан-удэнец украл телефон у девочки в книжном магазине

Улан-удэнец украл телефон у девочки в книжном магазине
Происшествия, 
Девочка, рассматривая товар, положила телефон на полку

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали 22-летнего жителя Октябрьского района Улан-Удэ по подозрению в краже мобильного телефона у 10-летней девочки.

Вор украл гаджет у ребёнка в книжном магазине – девочка, рассматривая товар, оставила телефон на полке. Молодой человек воспользовался ситуацией, забрал мобильный и скрылся. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее судим за имущественное преступление, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает МВД по Бурятии.

кража
 
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