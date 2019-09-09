Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём
В селе Ацагат Заиграевского района Бурятии в выходные возникло возгорание во временном жилом доме.
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела надворная постройка. В результате уничтожен дом на площади 12 кв. м.
Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, Фото:
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