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В Бурятии сгорел дом

В Бурятии сгорел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём

В селе Ацагат Заиграевского района Бурятии в выходные возникло возгорание во временном жилом доме.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела надворная постройка. В результате уничтожен дом на площади 12 кв. м.

Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

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