В Бурятии сгорел дом

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём



В селе Ацагат Заиграевского района Бурятии в выходные возникло возгорание во временном жилом доме.



На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела надворная постройка. В результате уничтожен дом на площади 12 кв. м.



Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



