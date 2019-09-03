В Забайкалье шахтёра насмерть задавило пластом руды

Горнорабочий производил крепление подземной выработки в очистном блоке



3 сентября в Краснокаменске на подземном руднике №8 уранового предприятия погиб шахтёр – его задавило пластом руды. Об этом сообщает портал Забмедиа со ссылкой на пресс-службу Приаргунского производственного горно-химического объединения.



«Сегодня около 12:00 в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на 8-ом горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя Владимир Васильевич Леонтьев, 1982 года рождения. Он производил крепление подземной выработки в очистном блоке. Один из лучших работников подземной группы скончался на месте. Расследование обстоятельств трагедии проводит специальная комиссия», - говорится в сообщении.



У погибшего осталось двое детей, семье окажут необходимую помощь, отмечает Забмедиа.

