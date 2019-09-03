Горнорабочий производил крепление подземной выработки в очистном блоке
3 сентября в Краснокаменске на подземном руднике №8 уранового предприятия погиб шахтёр – его задавило пластом руды. Об этом сообщает портал Забмедиа со ссылкой на пресс-службу Приаргунского производственного горно-химического объединения.
«Сегодня около 12:00 в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на 8-ом горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя Владимир Васильевич Леонтьев, 1982 года рождения. Он производил крепление подземной выработки в очистном блоке. Один из лучших работников подземной группы скончался на месте. Расследование обстоятельств трагедии проводит специальная комиссия», - говорится в сообщении.
У погибшего осталось двое детей, семье окажут необходимую помощь, отмечает Забмедиа.
В Забайкалье шахтёра насмерть задавило пластом руды
Происшествия, Фото:
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