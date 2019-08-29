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Улан-удэнка пырнула мужа ножом, опасаясь побоев

Улан-удэнка пырнула мужа ножом, опасаясь побоев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Супруги поссорились во время готовки ужина

Улан-удэнка, ударившая мужа ножом, предстала перед судом.

Пьяная женщине на кухне готовила ужин, в какой-то момент между ней и мужем вспыхнула ссора. В ходе перепалки супруг внезапно схватил её за волосы. Женщина решила, что он начнёт её избивать, поэтому повернулась и нанесла ему удар ножом в левый бок. Мужчине был нанесён тяжкий вред здоровью.

Вину на суде улан-удэнка признала. Муж, в свою очередь, просил суд не лишать супругу свободы, заявив, что сам спровоцировал её.

- Приговором Железнодорожного районного суда подсудимая признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно. Суд учёл смягчающие обстоятельства, свидетельствующие об искреннем раскаянии, мнение потерпевшего, просившего не лишать супругу свободы, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Приговор в законную силу не вступил.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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