Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской

Мужчина воспользовался отсутствием пожилой женщины дома



22 августа в полицию обратилась 68-летняя жительница Кяхтинского района Бурятии. Она рассказала полицейским, что в начале августа отсутствовала дома целый день. Вернувшись, обнаружила пропажу денег, сотового телефона, продуктов, вещей и двух банок краски из дома. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.



По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего местного жителя. Мужчина неоднократно судим за угрозу убийством и преступления имущественного характера.



Часть украденного изъята. Установлено, что деньги пенсионерки он потратил на покупку спиртного.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

