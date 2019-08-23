 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

Популярное

Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской

Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской
Происшествия, 
Мужчина воспользовался отсутствием пожилой женщины дома

22 августа в полицию обратилась 68-летняя жительница Кяхтинского района Бурятии. Она рассказала полицейским, что в начале августа отсутствовала дома целый день. Вернувшись, обнаружила пропажу денег, сотового телефона, продуктов, вещей и двух банок краски из дома. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего местного жителя. Мужчина неоднократно судим за угрозу убийством и преступления имущественного характера.

Часть украденного изъята. Установлено, что деньги пенсионерки он потратил на покупку спиртного.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона
Происшествия, 23.08.2019
Телефон был оставлен в уборной увеселительного заведения
Иркутянка доверилась обольстительному мошеннику
Иркутянка доверилась обольстительному мошеннику
Происшествия, 23.08.2019
Она перевела аферисту 65 тысяч рублей
В Бурятии мошенница пряталась от суда
В Бурятии мошенница пряталась от суда
Происшествия, 23.08.2019
Женщину заключили под стражу  
Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской
Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской
Происшествия, 23.08.2019
Мужчина воспользовался отсутствием пожилой женщины дома
Житель Иркутской области убил двух человек
Житель Иркутской области убил двух человек
Происшествия, 23.08.2019
Во время застолья между ними вспыхнул конфликт  
В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей
В Забайкалье чиновник обвиняется в хищении 1,5 млн рублей
Происшествия, 23.08.2019
Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бешеную собаку
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бешеную собаку
Происшествия, 23.08.2019
Около трёх недель назад там же была обнаружена лиса с бешенством  
Житель Бурятии пилил деревья возле своего села
Житель Бурятии пилил деревья возле своего села
Происшествия, 23.08.2019
Мужчина не работает, ранее судим за незаконную рубку
У читинца украли деньги с карты во время рыбалки
У читинца украли деньги с карты во время рыбалки
Происшествия, 23.08.2019
Он оставил без присмотра свой телефон на берегу
В Бурятии из-за детской шалости едва не сгорел дом
В Бурятии из-за детской шалости едва не сгорел дом
Происшествия, 23.08.2019
Люди самостоятельно потушили пожар в доме
В Иркутске ищут хромого подозреваемого со шрамом
В Иркутске ищут хромого подозреваемого со шрамом
Происшествия, 23.08.2019
Мужчина совершил особо тяжкое преступление
В Бурятии в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист
В Бурятии в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист
Происшествия, 23.08.2019
13-летний водитель врезался в электроопору
В Бурятии тушат крупный лесной пожар
В Бурятии тушат крупный лесной пожар
Происшествия, 23.08.2019
Под наблюдением находится более 28 тысяч гектаров леса

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^