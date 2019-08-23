Мужчина воспользовался отсутствием пожилой женщины дома
22 августа в полицию обратилась 68-летняя жительница Кяхтинского района Бурятии. Она рассказала полицейским, что в начале августа отсутствовала дома целый день. Вернувшись, обнаружила пропажу денег, сотового телефона, продуктов, вещей и двух банок краски из дома. Ущерб составил более 26 тысяч рублей.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего местного жителя. Мужчина неоднократно судим за угрозу убийством и преступления имущественного характера.
Часть украденного изъята. Установлено, что деньги пенсионерки он потратил на покупку спиртного.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у пенсионерки банки с краской
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