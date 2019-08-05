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В Иркутской области задержали наркоторговцев

В Иркутской области задержали наркоторговцев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они были задержаны с поличным, когда пытались продать наркотики через специально созданный для этой цели тайник

В Тайшетском районе в Иркутской области злоумышленники продавали через Интернет наркотики синтетического и растительного происхождения. Наркотики распространялись путём закладок. При этом они использовали различные методы конспирации и применяли меры предосторожности. Оплата производилась с помощью электронных платежей.

Подозреваемые были задержаны с поличным, когда они пытались продать наркотики массой 7 граммов через специально созданный для этой цели тайник. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 36 и 40 лет.

Во время обыска по местам проживания предполагаемых наркоторговцев обнаружено и изъято более 150 граммов синтетических наркотиков, а также 100 граммов вещества растительного происхождения, которое направлено на исследование. Правоохранители также изъяли электронные весы, упаковочный материал, банковские карты, 6 телефонов и многочисленные сим-карты, которые предположительно использовались для продажи наркотиков.

- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконной сбыт наркотических средств». Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников противоправной деятельности продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
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