В Иркутской области задержали наркоторговцев

Они были задержаны с поличным, когда пытались продать наркотики через специально созданный для этой цели тайник



В Тайшетском районе в Иркутской области злоумышленники продавали через Интернет наркотики синтетического и растительного происхождения. Наркотики распространялись путём закладок. При этом они использовали различные методы конспирации и применяли меры предосторожности. Оплата производилась с помощью электронных платежей.



Подозреваемые были задержаны с поличным, когда они пытались продать наркотики массой 7 граммов через специально созданный для этой цели тайник. Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 36 и 40 лет.



Во время обыска по местам проживания предполагаемых наркоторговцев обнаружено и изъято более 150 граммов синтетических наркотиков, а также 100 граммов вещества растительного происхождения, которое направлено на исследование. Правоохранители также изъяли электронные весы, упаковочный материал, банковские карты, 6 телефонов и многочисленные сим-карты, которые предположительно использовались для продажи наркотиков.



- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконной сбыт наркотических средств». Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников противоправной деятельности продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

