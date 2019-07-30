В результате ливней подтоплено 6 районов Иркутской области

Губернатор региона заявил, что службы к повышению уровня воды в реках готовы
В результате ливневых дождей подтоплено 6 районов Иркутской области. Данные по региону озвучили вчера вечером во время заседания областной КЧС. В зону подтопления попали Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Зиминский, Шелеховский, Слюдянский районы с населением 2343 человека, из которых 549 детей. Всего подтопленными оказались 18 населённых пунктов, 2 садоводства, 10 многоквартирных домов, 205 частных жилых домов, 280 дачных участков.
В Байкальске произошло разрушение моста местного значения. Холодное водоснабжение ограничено в превентивных целях. Холодная вода подаётся «веером» каждые два часа. Также на заседании комиссии было отмечено, что угрозы картам-накопителям БЦБК на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
- Сегодня продолжалось повышение уровня воды в бассейнах рек Ия, Иркут, Ока, Белая, Уда и реках юга Иркутской области. По состоянию на 20:00 29 июля отметки превышают критические на реке Иркут в районе Баклашей, на реке Олха, Малая Белая, Ия. В районе Тулуна ожидается в ближайшие сутки повышение уровня воды в реке Ия до отметок 850-950 см, сейчас там 829 см; на реке Ока в районе села Ухтуй – до 450-480 см, сейчас – 453 см; на реке Ушаковка уровень воды может подняться на 50-100 см до отметок близким к критическим. Сейчас отметки Ушаковки в районе поселка Добролет – 186 см, в районе Иркутска – 168 см. На реках Белая, Куда, Китой, также реках южного Прибайкалья высокий уровень воды сохранится, но ниже критических отметок. На реке Бирюса ожидается понижение уровня воды на 30-60 см, – доложил начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что все службы региона к повышению уровня воды в реках готовы.
- В Тулуне мы ожидали подъёма воды выше критических отметок, на эту минуту уровень достигает 829 см, при критическом уровне 700 см. Ожидаем, что будет порядка 950 см. Мы к этому готовы, мы восстановили дамбы, даже их нарастили. На обеих сторонах города Тулуна работают мобильные группы, которые имеют возможность связаться между собой и решать вопросы независимо от того, на каком берегу реки Ия могут возникнуть проблемы, – подчеркнул Губернатор.
В результате ливней подтоплено 6 районов Иркутской области
Происшествия, Фото:
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