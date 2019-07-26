Уголовное дело на бухгалтера территориальной избирательной комиссии уже прекратили
Бухгалтер территориальной избирательной комиссии в Хоринском районе Бурятии во время выборов депутатов Народного Хурала в сентябре 2018 года составила фиктивные договоры на оказание услуг, связанных с организацией избирательной кампании. Договоры были на сумму 41 540 рублей. Незаконно полученные деньги она потратила по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Постановлением Хоринского районного суда по ходатайству руководителя межрайонного следственного отдела уголовное дело в отношении обвиняемой прекращено. Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 20 000 руб.
Виновная в полном объёме возместила причинённый ущерб.
В Бурятии бухгалтер ТИК оказалась мошенницей
Происшествия, Фото:
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