Мужчина ранее неоднократно судим
Сотрудники транспортной полиции в районе станции Тельма в Иркутской области задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Усольского района. У него обнаружено и изъято более 250 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирсокго ЛУ МВД России на транспорте.
На станции в Иркутской области задержали мужчину с марихуаной
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