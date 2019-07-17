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На станции в Иркутской области задержали мужчину с марихуаной

На станции в Иркутской области задержали мужчину с марихуаной
Происшествия, 
Мужчина ранее неоднократно судим

Сотрудники транспортной полиции в районе станции Тельма в Иркутской области задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Усольского района. У него обнаружено и изъято более 250 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирсокго ЛУ МВД России на транспорте.
марихуана
 
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