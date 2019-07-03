«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего в Бурятии Ан-24 по 50 тысяч

- Руководство АО «Авиакомпания «Ангара» приносит свои искренние извинения пассажирам рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск в связи с произошедшей аварийной посадкой воздушного судна Ан-24 RA 47366 в аэропорту Нижнеангарска 27 июня 2019 года. В настоящее время авиакомпания делает всё возможное в целях минимизации последствий авиационного происшествия, - говорится в сообщении авиакомпании.











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