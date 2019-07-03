«Ангара» выплатит пассажирам сгоревшего в Бурятии Ан-24 по 50 тысяч

Руководство авиакомпании «Ангара» приняло решение выплатить пассажирам, пострадавшим в крушении самолёта Ан-24, по 50 тысяч рублей из собственных средств. Эта сумма будет выплачена дополнительно к страховому возмещению от страховщика - АО «Согаз». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе авиакомпании «Ангара».
- Мы поддерживаем связь с пассажирами, от них получаем информацию. Ущерб имуществу у многих больше положенной страховой выплаты. В связи с этим мы решили дополнительно выплатить по 50 тысяч рублей каждому пассажиру. Выплаты будут перечислены в ближайшее время, - сообщает руководство авиакомпании.
Размер страховой выплаты от АО «Согаз» за утраченный багаж будет произведён каждому пассажиру в пределах страхового лимита - 23 тысячи рублей. Страховое возмещение за вред, причинённый здоровью, будет установлено страховой компанией в зависимости от степени тяжести вреда.
- Руководство АО «Авиакомпания «Ангара» приносит свои искренние извинения пассажирам рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск в связи с произошедшей аварийной посадкой воздушного судна Ан-24 RA 47366 в аэропорту Нижнеангарска 27 июня 2019 года. В настоящее время авиакомпания делает всё возможное в целях минимизации последствий авиационного происшествия, - говорится в сообщении авиакомпании.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло утром 27 июня в аэропорту Нижнеангарска. Самолёт Ан-24, прилетевший из Улан-Удэ, при посадке выкатился со взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Погибли пилот, командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Ещё два члена экипажа и все 43 пассажира остались живы.
За медицинской помощью после ЧП обратились 33 человека, восемь из них были госпитализированы. Четверых пострадавших (двух подростков и двух взрослых) перевезли с севера Бурятии в Улан-Удэ для прохождения лечения.