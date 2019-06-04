До этого он совершил серию грабежей
Житель Иркутска осуждён на срок более 5 лет за серию преступлений против собственности.
В октябре 2018 года мужчина, находясь в салоне цветов, похитил мягкую игрушку и пять жёлтых роз. Не реагируя на призывы продавца остановиться, он сбежал.
Ранее он был судим за совершение разбойного нападения, грабежа и ряда краж. Кроме того, с апреля по ноябрь 2018 года совершил ещё семь умышленных преступлений против собственности граждан.
Суд по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Иркутянин, укравший пять роз и игрушку, сядет на пять лет
Происшествия, Фото:
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