Иркутянин, укравший пять роз и игрушку, сядет на пять лет

До этого он совершил серию грабежей



Житель Иркутска осуждён на срок более 5 лет за серию преступлений против собственности.



В октябре 2018 года мужчина, находясь в салоне цветов, похитил мягкую игрушку и пять жёлтых роз. Не реагируя на призывы продавца остановиться, он сбежал.



Ранее он был судим за совершение разбойного нападения, грабежа и ряда краж. Кроме того, с апреля по ноябрь 2018 года совершил ещё семь умышленных преступлений против собственности граждан.



Суд по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



