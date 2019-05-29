В Бурятии будут судить безумного влюблённого

Юноша подкрался к нему со спины и нанёс удар молотком по голове, а затем ещё несколькими ударами добил упавшего 70-летнего пенсионера.











Затем всю ночь ездил по лесу, обдумывая дальнейший план действий. Когда он остановился, его жертве удалось незаметно выбраться из салона и убежать. К этому времени сотрудники полиции, которым позвонила напуганная дочь похищенной женщины, начали искать парня и вскоре задержали его.









В Бурятии перед судом предстанет 20-летний житель села Новокижингинск, убивший пенсионера и похитивший его жену. Преступления молодой человек совершил, потеряв голову от любви.Молодой человек обвиняется в убийстве, похищении человека, уничтожении чужого имущества, угрозе убийством и угоне, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый молодой человек ещё подростком влюбился в односельчанку значительно старше него. Он ухаживал за ней год, после они стали жить вместе. Но с течением времени их отношения испортились. Спустя два года женщина оставила юного любовника и вернулась к бывшему сожителю. В октябре 2018 года она тайно вместе с семьей уехала жить в другой регион.Узнав об отъезде женщины, молодой человек впал в ярость. Через несколько дней он устроил погром в её доме, уничтожив мебель и бытовую технику. Ущерб был причинён на сумму 42 тысячи рублей.Юношу застали пожилые родители женщины, которые после отъезда дочери присматривали за домом. Парень выхватил из кармана нож и угрожал пенсионерам расправой. Но затем опомнился и убежал.В последующие дни молодой человек почти каждый день звонил бывшей любовнице и требовал, чтобы она вернулась.Затем он решил напасть на её пожилых родителей, чтобы заставить женщину выполнить его требования. 24 ноября 2018 года поздним вечером он прокрался во двор к пенсионерам, нашёл молоток и спрятался с ним возле крыльца. Вскоре из дома покурить вышел пожилой хозяин.Затем он начал поджидать его жену. Когда пожилая женщина, не дождавшись возвращения мужа, вышла вслед за ним на улицу и начала звать, парень также подкрался к ней. Он затолкнул пенсионерку обратно в дом, где ударил кулаками по голове.Затем увёл женщину в лес, где недавно спрятал угнанный у местного предпринимателя «Мицубиши Паджеро Спорт». Похитив женщину, юноша позвонил бывшей любовнице и потребовал, чтобы она немедленно возвращалась.- В ходе расследования в отношении обвиняемого была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая проводилась в стационарных условиях. По выводам врачей юноша вменяем. Он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими; в состоянии аффекта в момент совершения преступлений не находился, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.