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Улан-удэнец стащил сумку из открытой машины

Улан-удэнец стащил сумку из открытой машины
Происшествия, 
Подозреваемого поймали в соседнем дворе

Накануне вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ неизвестный украл из автомобиля сумку. Беспечность водителя, не закрывшего авто, чуть было не лишила его денег, сотового телефона и банковских карт.

Мужчина обратился за помощью к проезжавшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии. Посадив потерпевшего в служебный автомобиль, росгвардейцы направились обследовать ближайшие улицы.

Подозреваемый был обнаружен и задержан буквально в соседнем дворе.

Задержанного, 30-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции, где у него были изъяты похищенные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.


грабеж Росгвардия
 
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