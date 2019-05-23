Улан-удэнец стащил сумку из открытой машины

Подозреваемого поймали в соседнем дворе



Накануне вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ неизвестный украл из автомобиля сумку. Беспечность водителя, не закрывшего авто, чуть было не лишила его денег, сотового телефона и банковских карт.



Мужчина обратился за помощью к проезжавшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии. Посадив потерпевшего в служебный автомобиль, росгвардейцы направились обследовать ближайшие улицы.



Подозреваемый был обнаружен и задержан буквально в соседнем дворе.



Задержанного, 30-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции, где у него были изъяты похищенные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.





