В Улан-Удэ подростки украли продукты из камеры хранения

Они стащили ключ из корзины покупательницы



Сотрудниками уголовного розыска Улан-Удэ задержаны двое 16-летних подростков, подозреваемых в краже имущества из камеры хранения в продуктовом магазине.



Днём 31 декабря злоумышленники украли из корзины для покупок у покупательницы ключ от ячейки, а затем забрали из камеры хранения пакет с продуктами. Ущерб составил около 900 рублей.



Оба подозреваемых учатся в девятом классе средней школы. Один из них ранее судим за кражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские призывают жителей республики быть внимательными к своему имуществу и остерегаться карманников.



Чтобы не стать жертвой карманных воров, следите за тем, чтобы ваша сумка была застёгнута; никогда не кладите сумку, в которой находятся деньги, в корзину для покупок; не храните в кошельке записки с пин-кодом от кредитных карт, не указывайте пин-код на самой карте; устанавливайте на мобильные телефоны пароли; обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам ближе; не пересчитывайте содержимое кошелька публично.



В случае, если вы стали жертвой или свидетелем карманной кражи, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 102 (112).