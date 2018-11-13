Читинский таксист украл у пассажирки телефон



Полицейским удалось установить автомобиль и личность водителя, который находился в тот день за рулём. Им оказался 32-летний читинец, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъяли и вернули хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Чите 28-летняя девушка поймала такси на улице, чтобы доехать до дома. В поездке девушка попросила водителя поставить телефон на зарядку. Уже оказавшись дома, она вспомнила, что оставила мобильный телефон в салоне такси. Однако номер её телефона был недоступен.