Читинский таксист украл у пассажирки телефон

В дороге девушка просила зарядить мобильный
В Чите 28-летняя девушка поймала такси на улице, чтобы доехать до дома. В поездке девушка попросила водителя поставить телефон на зарядку. Уже оказавшись дома, она вспомнила, что оставила мобильный телефон в салоне такси. Однако номер её телефона был недоступен.
Полицейским удалось установить автомобиль и личность водителя, который находился в тот день за рулём. Им оказался 32-летний читинец, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъяли и вернули хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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