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В Улан-Удэ на улице поймали наркоманов

В Улан-Удэ на улице поймали наркоманов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждены административные и уголовные дела

Во время патрулирования улиц Улан-Удэ сотрудниками ППС были задержаны подозреваемые в наркопреступлениях. В ночь на 4 ноября гашиш весом 2,3 грамма изъят у 18-летнего парня на улице Сахъяновой. При этом у него установлен факт потребления наркотика. Ранее он судим за грабёж.

Вечером на улице Ключевская с шестью граммами гашиша был задержан 26-летний горожанин. У него также зафиксировано состояние наркотического опьянения.

Возбуждены уголовные дела. Также преступники привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ведомстве напоминают, что о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств и наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
наркотики
 
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