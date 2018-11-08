Возбуждены административные и уголовные дела
Во время патрулирования улиц Улан-Удэ сотрудниками ППС были задержаны подозреваемые в наркопреступлениях. В ночь на 4 ноября гашиш весом 2,3 грамма изъят у 18-летнего парня на улице Сахъяновой. При этом у него установлен факт потребления наркотика. Ранее он судим за грабёж.
Вечером на улице Ключевская с шестью граммами гашиша был задержан 26-летний горожанин. У него также зафиксировано состояние наркотического опьянения.
Возбуждены уголовные дела. Также преступники привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ведомстве напоминают, что о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств и наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Улан-Удэ на улице поймали наркоманов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из здания вынесли 12 кислородных и углекислотных баллонов
Возбуждены административные и уголовные дела
Среди украденного также были электроплита и металлические трубы
Кража произошла на охраняемой автостоянке
Погибла 27-летняя пассажирка
У себя на складе она хранила спиртные напитки без документов
Успокаивая горожанку, юноша стащил кошелёк из куртки
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности
Наркотик был смешан с табаком
В городе собираются ввести особы противопожарный режим
Юноша представился сотрудником заведения и обманул студента
Жильцы самостоятельно эвакуировались из горящего дома
Злоумышленница, как доверенное лицо, не отдала деньги за покупку участка
Оба автомобиля отбросило на бордюр
Останки крупнорогатого скота валялись на свалке в Стеклозаводе