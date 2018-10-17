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Число уголовных дел из-за лесных пожаров в Бурятии уменьшилось почти вдвое

Число уголовных дел из-за лесных пожаров в Бурятии уменьшилось почти вдвое
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Было возбуждено 27 дел за уничтожение или повреждение лесных насаждений

Количество уголовных дел, возбужденных из-за лесных пожаров в Бурятии в пожароопасный период 2018 года, уменьшилось вдвое по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

В 2017 году из-за уничтожения леса при природных пожарах было возбуждено более 50 уголовных дел.

- За пожароопасный период 2018 года в регионе возбуждено 27 уголовных дел [за уничтожение или повреждение лесных насаждений], - уточнили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Одно из самых резонансных - дело о пожаре в Курумканском районе. В лесу близ деревни Алла в Курумканском районе 18 мая 64-летний местный житель оставил непотушенную сигарету. При штормовом ветре до 30 м/с разгоревшийся от окурка огонь за двое суток прошел почти 2 тыс. га, из них 1,2 тыс. - сильным верховым пожаром. Пожар ликвидировали 21 мая, в тушении участвовали более 230 человек и свыше 30 единиц техники, погибли два сотрудника лесной охраны.

Всего с апреля, с начала пожароопасного сезона, в республике зарегистрировано 364 лесных пожара на общей площади 24,3 тыс. га. По сравнению с 2017 годом отмечено снижение количества пожаров более чем вдвое, сокращение площади - в 11 раз. В нынешнем году Бурятии выделено почти в два раза больше федеральных средств на борьбу с лесными пожарами - около 320 млн рублей, еще порядка 58 млн рублей - из республиканского бюджета, уточняет ТАСС. 
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