Мужчина зашёл продать ягоду, однако соблазнился ноутбуком
2 августа в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району обратилась 47-летняя жительница районного центра и сообщила, что неизвестный похитил из веранды её дома ноутбук. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Женщина пояснила, что находилась в соседнем помещении, когда в ограду зашёл незнакомец. Полагая, что супруг находится во дворе, хозяйка не стала встречать гостя и продолжила заниматься домашними делами. Лишь позже она обнаружила кражу имущества.
По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – местного сборщика ягоды – ранее неоднократно судимого, в том числе, за имущественные преступления, 40-летнего местного жителя. Похищенное изъято.
По словам злоумышленника, он зашёл к односельчанам предложить купить чернику, свободно прошёл в ограду дома, а затем на веранду, откуда и похитил вещь.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает МВД республики.
В Бурятии сборщик ягод украл ноутбук с веранды
Происшествия, Фото:
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