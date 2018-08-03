В Бурятии сборщик ягод украл ноутбук с веранды

Мужчина зашёл продать ягоду, однако соблазнился ноутбуком



2 августа в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району обратилась 47-летняя жительница районного центра и сообщила, что неизвестный похитил из веранды её дома ноутбук. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Женщина пояснила, что находилась в соседнем помещении, когда в ограду зашёл незнакомец. Полагая, что супруг находится во дворе, хозяйка не стала встречать гостя и продолжила заниматься домашними делами. Лишь позже она обнаружила кражу имущества.



По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – местного сборщика ягоды – ранее неоднократно судимого, в том числе, за имущественные преступления, 40-летнего местного жителя. Похищенное изъято.



По словам злоумышленника, он зашёл к односельчанам предложить купить чернику, свободно прошёл в ограду дома, а затем на веранду, откуда и похитил вещь.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает МВД республики.