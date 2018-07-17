На выходных немецкая овчарка напала на двухлетнего ребёнка в Ангарске
Мальчик с мамой шли домой из магазина. Рядом с рестораном в 12-м микрорайоне к столбу была привязана собака без намордника. К животному подошла хозяйка, взяла в руки поводок-рулетку, но не успела нажать на кнопку, чтобы укоротить его. В этот момент овчарка напала на ребёнка и разорвала ему плечо, сообщает портал «7ka.tv».
По словам мамы пострадавшего мальчика, хозяйка пса была нетрезвой и не пыталась оттащить собаку, а только разбиралась с поводком. После происшествия женщина с собакой сбежала.
Сейчас пострадавший ребёнок находится с мамой в больнице, уточняет «7ka.tv».
В Ангарске овчарка разорвала плечо 2-летнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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