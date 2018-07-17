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В Бурятии дети подожгли киоск, играя с огнём

В Бурятии дети подожгли киоск, играя с огнём
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребят в помещении заметили очевидцы

Сегодня ночью на пульт пожарной охраны в Окинском районе поступило сообщение о пожаре в селе Орлик. Позвонил мужчина, живущий неподалёку, и сообщил, что горит дощатый киоск. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в течение 15 минут.

В ходе проведения дознания по пожару выяснилось, что причиной стала детская шалость, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии. 

- Опрос очевидцев показал, что вечером в данной постройке играли дети, возрастом от 7 до 10 лет. Сейчас по факту пожара проводится проверка, - сообщил начальник ОНД Окинского района ГУ МЧС России по Бурятии подполковник внутренней службы Борис Гергенов.

Специалисты МЧС напоминают, если поджог или пожар устроил ребёнок, то родители уголовную ответственность за преступления детей не несут, они отвечают в административном порядке за причинённый пожаром материальный ущерб.

Жителям напоминают, что необходимо рассказывать детям о пожаробезопасном поведении; не оставлять спички в доступном месте; не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы; следить, чтобы дети не разжигали костры и уходя из дома, не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.

При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари) ребёнок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарно-спасательную службу по телефону «101».
Поджог
 
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