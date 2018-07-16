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В Бурятии произошло убийство на лесосеке в тайге

В Бурятии произошло убийство на лесосеке в тайге
Происшествия, 
Ссора разгорелась из-за криминального прошлого убийцы

В тайге на участке лесосеки в 5 км. от улуса Уржил Баргузинского района Бурятия был убит ударами ножа в живот и грудь 40-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан его напарник. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия был задержан 46-летний напарник покойного мужчины, с которым они вместе работали на деляне. В ходе допроса мужчина признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим. Ему уже предъявлено предварительное обвинение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В тайге на деляне работали трое лесозаготовителей, двое из которых были ранее судимы и оба отбывали наказания в местах лишения свободы. 11 июля они смешали несколько ингредиентов, дождались, пока они забродят и выпили получившийся алкогольный напиток.

Во время застолья, опьянев, один из ранее судимых работников начал предъявлять другому бывшему заключённому претензии, связанные с криминальным прошлым, а затем, не встретив сопротивления, принялся избивать его. Мужчина молча сносил унижения, но затем под утро после очередного выпада в свою сторону схватил нож и расправился с издевавшимся над ним собутыльником.

- После этого он остался на деляне с телом, а его напарник сел на трактор и поехал в близлежащую деревню, где рассказал о происшествии. Прибывшие на лесосеку участники следственно-оперативной группы задержали злоумышленника, изъяли орудие убийства и зафиксировали все следы преступления, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.

Сейчас следователи собирают доказательства. Обвиняемого заключили под стражу. 
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