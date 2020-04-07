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Улан-Удэ назвали «примером быстрых побед»

Улан-Удэ назвали «примером быстрых побед»
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
Министр по развитию Дальнего Востока поставил Улан-Удэ в пример на встрече с Путиным

«Будем застраивать город Улан-Удэ более комплексно» - об этом вчера было заявлено в ходе встречи Владимира Путина с заместителем председателя правительства – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

На встрече обсуждалось развитие территорий Дальнего Востока и Арктики. Особое внимание уделили возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае.

Сначала были озвучены цифры и реализующиеся проекты в целом по Дальнему Востоку. Затем глава государства задал вопрос по двум регионам:

«Вот смотрите, по Бурятии и по Забайкалью. И там, и там ТОРы созданы. В первом случае, по Бурятии, запланировано строительство трёх больниц, одного ФАПа, одной школы, 12 спортивных комплексов и площадок и реконструкция 70 объектов. По Забайкалью – строительство 40 ФАПов, две школы, три детских сада, два спорткомплекса, 60 площадок, восемь объектов культуры, реконструкция 136 объектов. Как с финансированием? Как разворачивается работа по этим объектам?»

На что Александр Козлов ответил, что переводить деньги начали с 2019 года. На 3 миллиарда рублей в каждом регионе работы выполнены.

- Каждый из объектов находится в разной стадии выполнения работ. Часть, там, где особенно крупные проекты – школы, садики, – конечно, в первую очередь полгода потратили на проведение определённых процедур, проектирование, и ушли в строительную готовность. Конкурсные, процедурные все вопросы решили, - добавил министр.

Также он рассказал о плане «быстрых побед» в Бурятии.

- Что касается планов быстрых побед, как мы это назвали, – это поддержка как раз точек роста не с точки зрения капитальной стройки или ещё каких-то вещей. Мы принимали решение, допустим, на примере Улан-Удэ, где купили 15 трамвайных вагонов и поменяли 6 километров путей. Последний вагон в Улан-Удэ, один, был [приобретён] в 2008-м, и в 1996-м – 8 вагонов. Мы 15 новых только за один год поставили в один город Улан-Удэ, - пояснил Александр Козлов.

Упомянул он в ходе встречи и будущую комплексную застройку столицы Бурятии. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики объяснил, какие проблемы ранее мешали решению вопросов по возведению объектов в городе.

- По Бурятии – в презентации видны цифры, они отличаются: 6,7 миллиарда и 9,5 в Забайкалье. Юрий Петрович проводил подкомиссию, на которой были рассмотрены дополнительные объекты более профессионально, потому что под те места застройки, которые комплексно планировали строить, нужно было решить вопрос с переводом земли. Этот вопрос был решён в очередной из поездок в Бурятию, и мы в рамках этого будем застраивать город Улан-Удэ более комплексно, то есть чтобы не просто деньги освоить, а именно чтобы результат был определённый, - заключил он.
Путин министерство по развитию Дальнего Востока
 
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