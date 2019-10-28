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КУИ мэрии Улан-Удэ нарушал закон о муниципальной собственности

КУИ мэрии Улан-Удэ нарушал закон о муниципальной собственности
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура сообщила о нарушениях в комитете по управлению имущество и землепользованию Улан-Удэ

Прокуратура выявила нарушения закона о муниципальной собственности в деятельности администрации Улан-Удэ и подведомственных ей учреждениях.

Проверка показала, что комитетом по управлению имуществом и землепользованию допускались нарушения порядка закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями.

- С нарушениями закона заключены договоры аренды имущественных комплексов, ненадлежащим образом осуществлялся контроль за сохранностью, целевым и эффективным использованием муниципального имущества, - сообщает прокуратура Бурятии.

Муниципальными образовательными учреждениями не соблюдался порядок списания особо ценного движимого имущества.

Прокуратура республики внесла представление и.о. руководителя администрации Улан-Удэ. По результатам рассмотрения представления приняты меры к устранению выявленных нарушений закона. Шесть виновных должностных лиц комитета и образовательных учреждений наказаны в дисциплинарном порядке, сообщили в прокуратуре Бурятии.
прокуратура Мэрия Улан-Удэ
 
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