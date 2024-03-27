В Забайкалье обсудили идею празднования Дня Победы в крае

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт под знаком преемственности поколений народа-победителя



Концепцию празднования в Забайкальском крае 79-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили 26 марта на организационном комитете. Ключевую идею празднования, с учётом объявленного в России Года семьи, представила министр культуры региона Ирина Левкович.



- Концепция празднования Дня Победы основывается на ценностях и традициях народа-победителя. Сохранение истории, семейные ценности, уважение и память, благодарность, единство, поддержка, жертвенность, гордость, любовь и героизм – основные ключевые смыслы, - заявила Ирина Левкович.



В ближайшее время будет представлен логотип празднования в регионе 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словами Ирины Левкович, цветовая гамма оформления: красный цвет как обозначение народа-победителя и символ Победы, золото как обозначение памяти, голубой цвет как символ надежды, чёрный цвет как обозначение чести, которую не растоптать.



В преддверии празднования Дня Победы в Забайкалье пройдёт ряд крупных мероприятий, среди которых фестиваль патриотической песни имени Иосифа Кобзона «Позывной – Победа!», в котором примет участие певица Юта, и детский патриотический культурный форум «Во имя Завтра». Также состоятся культурные, спортивные и образовательные акции, отметили в пресс-службе правительства Забайкалья.



