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Студенческие отряды Бурятии участвовали в слёте отрядов ДФО

Студенческие отряды Бурятии участвовали в слёте отрядов ДФО
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Одним из лучших рыбообработчиков стал представитель республики

С 13 по 15 октября прошёл III окружной слёт студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа «Владивосток. Начало России». Более 300 бойцов со всего Дальнего Востока собрались для обмена опытом, творческих и спортивных состязаний, экскурсионной и развлекательной программы, конкурсов профессионального мастерства.

В слёте приняли участие представители Бурятии. В состязаниях ребята одержали личные и командные победы.

Так, в конкурсе на звание «Лучшего рыбообработчика» среди студенческих путинных отрядов третье место занял Дмитрий Леонов (Бурятское РО). Также третьими спортсмены Бурятского РО стали в соревнованиях по стритболу у мужчин.

В турнире по дартсу у женщин победила Саран Дашицыренова (Бурятское РО). Об этом сообщает молодёжный центр РБ.
Бурятия студенческие отряды слет ДФО

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