Студенческие отряды Бурятии участвовали в слёте отрядов ДФО

Общество, Фото: молодёжный центр РБ

Одним из лучших рыбообработчиков стал представитель республики



С 13 по 15 октября прошёл III окружной слёт студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа «Владивосток. Начало России». Более 300 бойцов со всего Дальнего Востока собрались для обмена опытом, творческих и спортивных состязаний, экскурсионной и развлекательной программы, конкурсов профессионального мастерства.



В слёте приняли участие представители Бурятии. В состязаниях ребята одержали личные и командные победы.



Так, в конкурсе на звание «Лучшего рыбообработчика» среди студенческих путинных отрядов третье место занял Дмитрий Леонов (Бурятское РО). Также третьими спортсмены Бурятского РО стали в соревнованиях по стритболу у мужчин.



В турнире по дартсу у женщин победила Саран Дашицыренова (Бурятское РО). Об этом сообщает молодёжный центр РБ.

