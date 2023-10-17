В Улан-Удэ проведут международный хоккейный турнир

Встретятся любительские команды



21 октября в Улан-Удэ состоится международный турнир любительских команд по хоккею. Соревнования пройдут на ледовой арене «IceМетр».



Международный турнир соберёт четыре команды. Одна от Монголии и три участника от градообразующих предприятий Бурятии: Улан-Удэнского авиационного завода, Гусиноозёрской ГРЭС и Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.



Как сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ, начало игр в 19:40. Для всех любителей и болельщиков хоккея вход свободный.



Возрастное ограничение: 0+.

