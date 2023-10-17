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В Улан-Удэ проведут международный хоккейный турнир

В Улан-Удэ проведут международный хоккейный турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Встретятся любительские команды

21 октября в Улан-Удэ состоится международный турнир любительских команд по хоккею. Соревнования пройдут на ледовой арене «IceМетр».

Международный турнир соберёт четыре команды. Одна от Монголии и три участника от градообразующих предприятий Бурятии: Улан-Удэнского авиационного завода, Гусиноозёрской ГРЭС и Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Как сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ, начало игр в 19:40. Для всех любителей и болельщиков хоккея вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия хоккей спорт Улан-Удэ

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