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Бурятский омбудсмен помогла военнослужащему получить выплаты за ранение

Бурятский омбудсмен помогла военнослужащему получить выплаты за ранение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он лечился в ростовском госпитале

В аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии рассказали о помощи, оказанной военнослужащему.

В июне к омбудсмену Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий, получивший ранение в ходе специальной военной операции.

- После полученного ранения военнослужащий проходил лечение в госпитале в Ростове-на-Дону с диагнозом: «минно-взрывное ранение конечностей». Однако справка для решения вопроса о производстве единовременной выплаты, предусмотренная указом президента РФ от 5 марта 2022 №98, не была оформлена, - рассказали в аппарате уполномоченного

Юлия Жамбалова инициировала проверку, которую провела военная прокуратура гарнизона Ростов-на-Дону. В ходе проверки обстоятельства заявителя подтвердились.

Военная прокуратура внесла начальнику госпиталя представление об устранении нарушений закона. После этого с ответственными должностными лицами провели дополнительные занятия по изучению законодательства, а также виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сейчас работу по выплате осуществляет соответствующая воинская часть.

В аппарате бурятского омбудсмена также отметили, что за последний месяц военная прокуратура Кяхтинского гарнизона в подобном вопросе добилась реализации и защиты прав трёх военнослужащих.

военнослужащие уполномоченный по правам человека

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