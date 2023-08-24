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В Бурятии обнаружили бесхозные теплосети

В Бурятии обнаружили бесхозные теплосети
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура понудила принять их в муниципальную собственность

В Баргузинском районе Бурятии по иску прокурора органы местного самоуправления обязали принять коммунальные сети в муниципальную собственность.

Бесхозные теплосети общей протяжённостью более 1,6 км и бесхозную часть канализационной системы обнаружили в селе Баргузин и посёлке Усть-Баргузин. Так как не было установлено право собственности, теплосети и канализацию долгое время не ремонтировали и не обслуживали.

- Прокуратура района в суд направила исковое заявление об обязании администрации Баргузинского района принять меры к постановке данных объектов жилищно-коммунального хозяйства на учёт в качестве бесхозяйных и оформлению их в муниципальную собственность. Баргузинский районный суд исковые требования удовлетворил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Сейчас органы местного самоуправления взялись за кадастровые работы. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

прокуратура теплоснабжение

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