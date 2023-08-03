На Баргузинском хребте произошла смена местообитаний высокогорных животных
Необычная ситуация сложилась этим летом в высокогорном поясе Баргузинского хребта в Бурятии. Каждый год, в течение длительного времени, в долине реки Давша проводятся летние учёты численности птиц и насекомых. Вот и в этом году сотрудники отдела науки проходили плановые фенологические и учётные работы.
- Высокогорье встретило нас нерастаявшими пятнами снега, струящимися повсюду ручьями и... необычным для этого времени года безмолвием — почти не было слышно пения птиц!
Удивительно, что нам не встретились обычные для этой местности белые куропатки и черношапочные сурки. Из-за холодной и поздней весны снег в горах пролежал до второй декады июля. Так, прилетевшие наземногнездящиеся виды птиц (горный и пятнистый коньки, соловей красношейка, пеночки бурая, таловка, зарничка и другие) оказались без привычных пригодных для гнездования местообитаний. Как мы предположили, им пришлось перебраться в более благоприятный низкогорный пояс, где снега уже не было. У жужелиц из куколок в это время, как правило, выходят на поверхность молодые, или перезимовавшие старые жуки. Но нами они отмечены не были, произошла существенная задержка начала активности! – рассказала ведущий научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Татьяна Ананина.
Однако горное разноцветье предстало учёным во всей красе, так как и ранние (фиалки, горечавки, ветреницы) и поздние растения (жарки, бадан, вероника, золотистый рододендрон) на фоне белых снежных пятен этим летом цвели одновременно.
Хребет Бурятии встретил фенологов безмолвием
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