Хребет Бурятии встретил фенологов безмолвием

На Баргузинском хребте произошла смена местообитаний высокогорных животных



Необычная ситуация сложилась этим летом в высокогорном поясе Баргузинского хребта в Бурятии. Каждый год, в течение длительного времени, в долине реки Давша проводятся летние учёты численности птиц и насекомых. Вот и в этом году сотрудники отдела науки проходили плановые фенологические и учётные работы.



- Высокогорье встретило нас нерастаявшими пятнами снега, струящимися повсюду ручьями и... необычным для этого времени года безмолвием — почти не было слышно пения птиц!

Удивительно, что нам не встретились обычные для этой местности белые куропатки и черношапочные сурки. Из-за холодной и поздней весны снег в горах пролежал до второй декады июля. Так, прилетевшие наземногнездящиеся виды птиц (горный и пятнистый коньки, соловей красношейка, пеночки бурая, таловка, зарничка и другие) оказались без привычных пригодных для гнездования местообитаний. Как мы предположили, им пришлось перебраться в более благоприятный низкогорный пояс, где снега уже не было. У жужелиц из куколок в это время, как правило, выходят на поверхность молодые, или перезимовавшие старые жуки. Но нами они отмечены не были, произошла существенная задержка начала активности! – рассказала ведущий научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Татьяна Ананина.



Однако горное разноцветье предстало учёным во всей красе, так как и ранние (фиалки, горечавки, ветреницы) и поздние растения (жарки, бадан, вероника, золотистый рододендрон) на фоне белых снежных пятен этим летом цвели одновременно.



