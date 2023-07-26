Правообладателю надела вынесено предостережение
В Тарбагатайском районе Бурятии земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5 628 728 кв. метров приходит в негодность. 42 000 квадратных метров заросли кустарниками и сорняками, кроме того, 16 493 кв. метров захламлено твёрдыми коммунальными и бытовыми отходами. Нарушение выявила проверка Россельхознадзора, проведённая в июле.
- В ходе проведённого осмотра установлены факты размещения на участке биологических отходов, упакованных в картонные коробки и полиэтиленовые мешки, - сообщили в пресс-службе управления.
По закону, правообладатели обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также не допускать загрязнение земли отходами.
В адрес правообладателя надела вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований закона. Материалы готовят к направлению в прокуратуру.
В Бурятии на крупном сельхозучастке обнаружили свалку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Реки в столице Бурятии продолжают отступать
Правообладателю надела вынесено предостережение
На малой родине его встречали с российскими флагами
Местные жители заявили, что там повсюду летает мусор и уже появился специфический запах
Там кардинально изменится движение транспорта
Лужи на городских дорогах откачивают с раннего утра
Пять из них уже установили на старейшей площади города
Это коснётся тех, кто впервые приступил к работе в образовательных организациях региона
В столице прозвучит музыка Юрия Ирдынеева
Бурятия заручилась поддержкой Михаила Мишустина в строительстве нового аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий
Премьер-министр России впервые побывал в республике и пообещал ей всестороннюю помощь
В Улан-Удэ ожидается кратковременный дождь
Они научатся создавать арт-сувениры
Книжный поезд пробудет в столице края один день
Они разработают образовательные маршруты по пяти тематикам
В школах разрисуют фасады, а в автобусах появятся аудиогиды