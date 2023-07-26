В Бурятии на крупном сельхозучастке обнаружили свалку

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Правообладателю надела вынесено предостережение



В Тарбагатайском районе Бурятии земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5 628 728 кв. метров приходит в негодность. 42 000 квадратных метров заросли кустарниками и сорняками, кроме того, 16 493 кв. метров захламлено твёрдыми коммунальными и бытовыми отходами. Нарушение выявила проверка Россельхознадзора, проведённая в июле.



- В ходе проведённого осмотра установлены факты размещения на участке биологических отходов, упакованных в картонные коробки и полиэтиленовые мешки, - сообщили в пресс-службе управления.



По закону, правообладатели обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также не допускать загрязнение земли отходами.



В адрес правообладателя надела вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований закона. Материалы готовят к направлению в прокуратуру.

