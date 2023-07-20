Имена «Новых огней» станут известны 23 июля
С 15 по 23 июля в городе Байкальск проходит финал всероссийского вокального конкурса «Новые огни». Также здесь проводится II ежегодный музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале». Напомним, что в состав жюри финала конкурса вошла народная артистка Республики Бурятия, Ольга Жигмитова.
В Байкальск съехались финалисты конкурса со всей страны, и на сегодняшний день уже известны имена лауреатов, которым предстоит 23 июля выйти на сцену и состязаться за обладание гран-при.
- Из Улан-Удэ лауреатами первой степени стали: Богдан Савченков; МАУ «Городской культурный центр г. Улан-Удэ», вокально-эстрадная студия «Триумф» - руководитель Бенедык Ольга Борисовна; Улан-Удэнский центр культуры дирекции социальной сферы ВСЖД, образцовая студия эстрадного вокала «Акцент» - руководитель Гаганова Галина Алексеевна, - сообщила Ольга Жигмитова и пожелала всем участникам отличного выступления.
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На Байкале проходит финал всероссийского вокального конкурса
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