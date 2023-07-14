Жителей Бурятии отберут на «Игры ГТО»

Во Владивостоке разыграют кубок Дальнего Востока



Школьники старших классов, мужчины и женщины старше 18 лет сойдутся в Бурятии в борьбе за путёвку во Владивосток на Восточный экономический форум. Именно там пройдёт финал кубка Дальнего Востока «Игры ГТО».



Испытания пройдут в классическом для игр ГТО формате: участники будут последовательно выполнять упражнения на снарядах, расставленных на дорожках длиною 34 м. В многоборье включены семь основных дисциплин комплекса ГТО: челночный бег, прыжки с места в длину, отжимания, пресс, подтягивания, толчок гири и приседания с гирей на груди. Все эти тесты необходимо выполнить последовательно и на время.



Отборочный этап состоится на центральном стадионе Бурятии с 17 по 23 июля. Приём нормативов с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.



На торжественное открытие игр гостей и жителей региона приглашают 21 июля в 10:00. А уже на награждение победителей ждут 26 июля после подведения всех дней соревнований.



По итогам отборочных соревнований в состав региональной команды войдут лучшие трое мужчин и три женщины. Также в неё войдут шесть школьников, продемонстрировавших лучший результат. В сентябре они выступят на 2-м открытом кубке Дальнего Востока «Игры ГТО-2023» на площадке VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.



Региональные отборочные «Игр ГТО» охватят все 11 субъектов Дальнего Востока. Чтобы стать участником регионального этапа, необходимо быть зарегистрированным на официальном сайте ВФСК ГТО, иметь индивидуальный идентификационный номер (УИН) участника. Регистрация доступна на сайте ГТО. Участие бесплатное, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

