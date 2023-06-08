В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса



В Бурятии состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет. В Год педагога и наставника региональный этап конкурса в республике прошёл в 10-й раз, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Дипломом победителя в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» награждён коллектив авторов школы-интерната № 22 «Российские железные дороги» г. Улан-Удэ. Это Татьяна Верцхайзер, Маргарита Панькова и Анна Гудина.



Диплом победителя в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» вручён коллективу авторов Байкальского колледжа туризма и сервиса, преподавателю истории Альбине Домарад и студенту 3 курса Игорю Х.



Дипломом победителя в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» награждён коллектив авторов школы №57 г. Улан-Удэ им. Алдара Цыденжапова в лице директора школы Галины Жербановой, заместителя директора по НПР Светланы Прушеновой и учителя русского языка и литературы Цыбик-Дулмы Лубсановой.



