08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»

В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса

В Бурятии состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет. В Год педагога и наставника региональный этап конкурса в республике прошёл в 10-й раз, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Дипломом победителя в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» награждён коллектив авторов школы-интерната № 22 «Российские железные дороги» г. Улан-Удэ. Это Татьяна Верцхайзер, Маргарита Панькова и Анна Гудина.

Диплом победителя в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» вручён коллективу авторов Байкальского колледжа туризма и сервиса, преподавателю истории Альбине Домарад и студенту 3 курса Игорю Х.

Дипломом победителя в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» награждён коллектив авторов школы №57 г. Улан-Удэ им. Алдара Цыденжапова в лице директора школы Галины Жербановой, заместителя директора по НПР Светланы Прушеновой и учителя русского языка и литературы Цыбик-Дулмы Лубсановой.

конкурс педагоги учителя Бурятия награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 08.06.2023
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 08.06.2023
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
Общество, 08.06.2023
Юбиляр – уроженец Кабанского района
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
Общество, 08.06.2023
Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году
В Бурятии впервые состоялся фестиваль черемши
В Бурятии впервые состоялся фестиваль черемши
Общество, 08.06.2023
На него съехалось несколько сотен человек
Экономист из Бурятии выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона рублей
Экономист из Бурятии выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона рублей
Общество, 08.06.2023
Счастливица рассказала, что до сих пор находится под впечатлением
В выходные в Бурятии ожидается жара до +35
В выходные в Бурятии ожидается жара до +35
Общество, 08.06.2023
Также ожидается порывистый ветер
Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Общество, 08.06.2023
К конкурсу красоты и талантов участницы готовили целый месяц
В Бурятии непослушного осуждённого отправили за решётку
В Бурятии непослушного осуждённого отправили за решётку
Общество, 08.06.2023
Мужчина не выходил на исправительные работы
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
Общество, 08.06.2023
Горожане решили продлить трёхдневный отдых за счёт отпуска и отгулов

Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»
Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»
Общество, 08.06.2023
Он придумал и сконструировал универсальный гусеничный беспилотник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^