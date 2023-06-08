В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
В Бурятии состоялась церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет. В Год педагога и наставника региональный этап конкурса в республике прошёл в 10-й раз, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Дипломом победителя в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» награждён коллектив авторов школы-интерната № 22 «Российские железные дороги» г. Улан-Удэ. Это Татьяна Верцхайзер, Маргарита Панькова и Анна Гудина.
Диплом победителя в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» вручён коллективу авторов Байкальского колледжа туризма и сервиса, преподавателю истории Альбине Домарад и студенту 3 курса Игорю Х.
Дипломом победителя в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» награждён коллектив авторов школы №57 г. Улан-Удэ им. Алдара Цыденжапова в лице директора школы Галины Жербановой, заместителя директора по НПР Светланы Прушеновой и учителя русского языка и литературы Цыбик-Дулмы Лубсановой.
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
Первое место занял агроколледж БГСХА
Мероприятие проходит в Забайкалье
Он продлится с 10 по 12 июня
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
Юбиляр – уроженец Кабанского района
Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году
58-летней сельчанке пришлось всю ночь провести в лесу
На него съехалось несколько сотен человек
Счастливица рассказала, что до сих пор находится под впечатлением
Также ожидается порывистый ветер
К конкурсу красоты и талантов участницы готовили целый месяц
Мужчина не выходил на исправительные работы
Горожане решили продлить трёхдневный отдых за счёт отпуска и отгулов
Он придумал и сконструировал универсальный гусеничный беспилотник