«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Национальные центры, автономии, землячества Бурятии собрались на фестивале «Караван дружбы». Они представили культурное наследие и традиции народов, проживающих в республике.
Красочный фестиваль прошёл 3 июня на Театральной площади.
Культурные центры презентовали свои площадки с выставками произведений художественных промыслов, сувениров, книг на разных языках, с мастер-классами от мастеров-ремесленников, играми и забавами.
На восточном базаре во всём многообразии была представлена кухня народов республики. Фестиваль украсили разноцветье традиционных костюмов, красивая музыка и танцы.
Затем празднование столетия Бурятии плавно переместилось на Центральный стадион, где перед большим представлением состоялся показ мод.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль «Караван дружбы»
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