В Улан-Удэ прошёл фестиваль «Караван дружбы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия



Национальные центры, автономии, землячества Бурятии собрались на фестивале «Караван дружбы». Они представили культурное наследие и традиции народов, проживающих в республике.



Красочный фестиваль прошёл 3 июня на Театральной площади.



Культурные центры презентовали свои площадки с выставками произведений художественных промыслов, сувениров, книг на разных языках, с мастер-классами от мастеров-ремесленников, играми и забавами.



На восточном базаре во всём многообразии была представлена кухня народов республики. Фестиваль украсили разноцветье традиционных костюмов, красивая музыка и танцы.



Затем празднование столетия Бурятии плавно переместилось на Центральный стадион, где перед большим представлением состоялся показ мод.







