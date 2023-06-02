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В центре Улан-Удэ развернулась выставка районов Бурятии

В центре Улан-Удэ развернулась выставка районов Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии посетил все презентационные площадки

Сегодня, 2 июня, в Улан-Удэ на площади Советов открылась выставка достижений экономики муниципальных образований республики «Минии Тоонто – Моя малая родина». Мероприятие проходит в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.

Муниципальные образования представляют свои экономические достижения в большом юрточном городке, который возвели накануне. Всего построено 20 презентационных юрт, два чума и один большой шатёр.

Это не просто выставка районов Бурятии – они ещё и соревнуются между собой. Победители получат денежные призы: 500 тысяч рублей за первое место, 400 тысяч – за второе и 300 тысяч – за третье. Оценивала презентации специальная комиссия с участием главы Бурятии Алексеем Цыденовым и других высокопоставленных чиновников.

Участники танцевали, пели песни, угощали гостей эксклюзивными сладостями и холодными напитками.

 
Комиссии потребовалось около трёх часов, чтобы ознакомиться со всеми презентационными площадками в первый день.

- Во-первых, всех поздравляем со столетием республики. Замечательное событие, всем добра, здоровья и крепкого кяхтинского чая. Наш глава – частый гость старинного города Кяхта. Мы всегда рады таким знатным гостям! - рассказала «Байкал-Daily» представитель Кяхтинского района, научный сотрудник Кяхтинского краеведческого музея Инга Абдулаева.





Представители районов рассказали, что тщательно готовились к этому событию долгое время.

- Площадку мы готовили месяц с лишним. Вообще мы готовились всю жизнь. То, что мы производим – это итог всей нашей жизни. Каждый человек трудится на своём месте, чтобы было чем гордиться. Понятно, что 100-летие республики, но и Селенгинскому району тоже нынче 100 лет. Поэтому мы стараемся показать на всё что способны, что мы имеем и к чему мы стремимся, - рассказал «Байкал-Daily» глава Селенгинского района Станислав Гармаев.




Выставка-презентация «Минии тоонто – Моя малая Родина будет проходить 2 и 3 июня. Также на главной площади города развернулась гранд-выставка «Уран Дархан», где представлены лучшие работы мастеров народного искусства Бурятии. В большой юрте около 50 мастеров представляют свои работы, среди них скульптурные композиции, ювелирные украшения, сувениры, игрушки и многое другое.

Работать выставка будет 2 и 3 июня, с 11:00 до 21:00.


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