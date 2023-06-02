В центре Улан-Удэ развернулась выставка районов Бурятии

























Комиссии потребовалось около трёх часов, чтобы ознакомиться со всеми презентационными площадками в первый день.- Во-первых, всех поздравляем со столетием республики. Замечательное событие, всем добра, здоровья и крепкого кяхтинского чая. Наш глава – частый гость старинного города Кяхта. Мы всегда рады таким знатным гостям! - рассказала «Байкал-Daily» представитель Кяхтинского района, научный сотрудник Кяхтинского краеведческого музея Инга Абдулаева.Представители районов рассказали, что тщательно готовились к этому событию долгое время.- Площадку мы готовили месяц с лишним. Вообще мы готовились всю жизнь. То, что мы производим – это итог всей нашей жизни. Каждый человек трудится на своём месте, чтобы было чем гордиться. Понятно, что 100-летие республики, но и Селенгинскому району тоже нынче 100 лет. Поэтому мы стараемся показать на всё что способны, что мы имеем и к чему мы стремимся, - рассказал «Байкал-Daily» глава Селенгинского района Станислав Гармаев.Выставка-презентация «Минии тоонто – Моя малая Родина будет проходить 2 и 3 июня. Также на главной площади города развернулась гранд-выставка «Уран Дархан», где представлены лучшие работы мастеров народного искусства Бурятии. В большой юрте около 50 мастеров представляют свои работы, среди них скульптурные композиции, ювелирные украшения, сувениры, игрушки и многое другое.Работать выставка будет 2 и 3 июня, с 11:00 до 21:00.