С начала года в Бурятии более полутора миллиона раз вакцинировали скот

Сельхозживотных привили от опасных болезней
В Бурятии усилили контроль за проведением противоэпизоотических мероприятий, призванных предотвратить возникновение и распространение заразных болезней среди животных. Выполнение плана по ним за первые четыре месяца 2023 года обсуждалось на недавнем совещании с начальниками районных ветеринарных станций, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.
В ведомстве отметили: с января по апрель специалисты 1 686 311 раз вакцинировали сельхозживотных от различных заболеваний и сделали 557 487 диагностических исследований.
- Своевременные профилактические мероприятия – залог эпизоотического благополучия. Участники совещания приняли ряд мер по улучшению этой работы. Одна из них – разработка индивидуального плана для каждого ветеринарного врача, – сообщили в управлении и добавили, что такие совещания теперь будут устраивать каждый месяц.
Они облагородили территорию на улице Медиков
В некоторые дни столбик термометра в республике опускался до -29 градусов
Она работает в республике уже девятый месяц
Иск об этом был подан в суд
Сельхозживотных привили от опасных болезней
Там проведут акарицидную обработку
В столице Бурятии отпразднуют День пограничника
Он стал самым крупным на Дальнем Востоке
Также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним
Руководители договорилось о сотрудничестве
Ребят отметили за это на последнем звонке
Они окончили девятый класс
27 мая будут работать три площадки «Библионочи»
Спортсмены посоревнуются в 10-километровой гонке с раздельного старта
В отдельных районах ветер усилится до 18 м/с