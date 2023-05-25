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С начала года в Бурятии более полутора миллиона раз вакцинировали скот

С начала года в Бурятии более полутора миллиона раз вакцинировали скот
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельхозживотных привили от опасных болезней

В Бурятии усилили контроль за проведением противоэпизоотических мероприятий, призванных предотвратить возникновение и распространение заразных болезней среди животных.  Выполнение плана по ним за первые четыре месяца 2023 года обсуждалось на недавнем совещании с начальниками районных ветеринарных станций, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

В ведомстве отметили: с января по апрель специалисты 1 686 311 раз вакцинировали сельхозживотных от различных заболеваний и сделали 557 487 диагностических исследований.

- Своевременные профилактические мероприятия – залог эпизоотического благополучия. Участники совещания приняли ряд мер по улучшению этой работы. Одна из них – разработка индивидуального плана для каждого ветеринарного врача, – сообщили в управлении и добавили, что такие совещания теперь будут устраивать каждый месяц. 
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