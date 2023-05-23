На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику

Эксперты поделятся своим опытом участия в создании творческих индустрий



С 30 мая по 1 июня в Бурятии пройдёт культурологический историко-этнографический форум «Креатив. Инновации. Творчество», посвящённый празднованию столетия республики. Мероприятие проводится с целью демонстрации лучших практик и проектов, направленных на развитие креативной экономики и обмена опытом в сфере создания условий для развития креативных индустрий. Форум направлен также на укрепление имиджа республики в российском научном, культурном, туристическом пространствах.



Также форум станет площадкой для общения власти, представителей творческого бизнеса и городских сообществ, для знакомства и дальнейшего объединения в вопросах формирования креативной экономики и создания арт-кластера. Всего планируется более ста участников из Бурятии, Благовещенска, Сургута, Иркутска и Москвы.



В работе форума примут участие представители институтов развития, местной власти и различных экспертных институций из различных регионов России. Модератором дискуссии в национальной библиотеке выступит эксперт по вопросам территориального развития Галина Пивовар, среди экспертов: Мария Головенкина, куратор мастер-плана г. Улан-Удэ от института развития ДОМ.РФ, куратор архитектурной школы «Марш» Наталья Бавыкина, заместитель директора инвестиционного департамента АО «КРДВ» Минвостокразвития России Мария Бадмацыренова, председатель «Ассоциации креативного класса Югры» Сергей Зверьков, специалист по социокультурным проектам (Гёте-Институт, Выкса) Инна Манчева, директор «Сибирской лаборатории урбанистики» Сергей Маяренков, руководитель проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» Григорий Соломин, разработчик образовательных программ по управлению территориями, «Центр развития территорий Амурской области» Пётр Стрелец, директор республиканской типографии Очир Чимитдоржиев, руководитель архитектурного бюро «Сарма» Саян Цыденов, руководитель проекта «Кругозор» Артём Цыденов и другие. Эксперты представят свои кейсы в формате открытого диалога, поделятся своим опытом участия в создании творческих индустрий и расскажут о том, как это повлияло на развитие городов и территорий.



В настоящий момент идёт активная подготовка к форуму и работа над программой. Основной день форума (30 мая) начнётся с «Дня открытых дверей» и экскурсий по креативным практико-ориентированным площадкам Улан-Удэ. Эти площадки могут посетить все желающие. Затем состоится официальное открытие и старт образовательной программы форума в национальной библиотеке РБ, где планируются экспертные лекции, панельные дискуссии и обмен мнениями.



Второй день будет полностью посвящён практической работе локальных и приглашённых экспертов, планируется проведение стратегической сессии «Точки роста креативной экономики Бурятии: локальные возможности для глобального позиционирования», в ходе которой будут определены ключевые направления развития креативной экономики региона и концепция позиционирования креативных индустрий республики. Сессия будет проходить 31 мая в центре креативных индустрий «Хэб—Хаб».



1 июня в культурно-туристическом центре «Баргуджин Токум» в посёлке Усть-Баргузин состоится финальное обсуждение о природно-ресурсном потенциале региона и возможностям для развития сектора креативной экономики и смежных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

