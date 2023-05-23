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В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»

В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
Общество,  Фото:БРО ОПО
Победителем стала студентка БГУ

19 мая в Бурятии прошёл республиканский конкурс «Студенческий лидер - 2023». В мероприятии приняли участие победители университетских этапов конкурса, прошедших в Бурятском государственном университете и Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления.

Участники прошли пять конкурсных испытаний: «Автопортрет», «Проектирование», «Блиц», «Управленческий поединок», «Биатлон». В первом этапе – «Автопортрет» – участники рассказали о своих достижениях, охарактеризовали себя как студенческих лидеров. «Проектирование» традиционно было посвящено презентации общественно полезных проектов. «Блиц» позволил показать уровень познаний в сфере образования и профсоюзной деятельности, умение действовать в стрессовой обстановке. На «Управленческом поединке» конкурсанты продемонстрировали компетенции, позволяющие профсоюзному лидеру формулировать и достойно отстаивать своё мнение в процессе диалога. Завершающим этапом, тестом на эрудированность, стал «Биатлон».

По итогам всех конкурсных испытаний победителем республиканского конкурса «Студенческий лидер – 2023» была признана студентка 2 курса юридического факультета Бурятского государственного университета Екатерина Бабич. Второе место занял студент 1 курса юридического факультета Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Андрей Самойлов. Почётное третье место занял студент 2 курса факультета компьютерных наук и технологий Никита Мисюркеев.

Призёры были награждены дипломами, ценными призами и памятными сувенирами. Об этом сообщает БРО общероссийского профсоюза образования.

Бурятия вузы конкурс студенты

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