Он получил приз в размере 100 тысяч рублей
Приз артистам вручила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
Ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» из города Улан-Удэ выиграл гран-при фестиваля-конкурса культурного наследия «Даурия». Коллектив получил приз в 100 тысяч рублей на церемонии закрытия фестиваля 20 мая.
В номинации «Учитель и ученик» специальный приз фестиваля-конкурса «Даурия» - огромного резного орла – вручили Наталье Рюмкиной и Василисе Немеровой из Читы. Читинский детский ансамбль танца «Росинки»” получил специальный приз от лидера группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина. Певец вручил представителю творческого коллектива огромную USB-колонку.
- Полиэтничный ансамбль «Сибирский сувенир» был создан в середине 80-х годов заслуженным деятелем искусств России Виктором Китовым. Артисты «Сувенира» дали более 500 концертов за рубежом, выступив в Швеции Австрии, Англии Франции, Турции, Венгрии, Германии, Канаде, Италии. Были они в Малайзии, США, Монголии, Польше и Румынии. В конце 1990-х «Сибирский сувенир» по нетворческим причинам распался. Возродить его удалось только осенью 2016 года. Руководит коллективом его бывший артист, а сейчас известный композитор, аранжировщик, музыкант и педагог Олег Шаренда, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Ансамбль из Бурятии выиграл гран-при фестиваля «Даурия»
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