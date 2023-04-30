Света не было почти два часа
В субботу, 29 апреля, в Улан-Удэ из-за неисправности воздушной линии пропало электричество у жителей Восточного.
В 15:20 отключилась электроэнергия на улицах Чайковского, Моцарта, Хоринская, Гастелло, Родины, Гарнаева.
Как сообщают оперативные службы, подключение потребителей производилось поэтапно. В 16:37 энергетики запитали всех потребителей по резервной линии, кроме ул. Чайковского, 3, 5, 9. В 17:18 электричество вернулось во все дома. Общее время отключения составило 1 час 58 минут.
В Улан-Удэ отключали электричество на Восточном
Общество, Фото:
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