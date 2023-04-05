Спортсменки республики взяли 4 «золота» в Сербии
2 апреля в Белграде завершился 60-й по счёту международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Beogradski pobednik» (Мемориал Бранко Пешича). Сборная России завоевала в Сербии 15 медалей, 9 из которых – золотые.
У женщин 4 победительницы представляли Бурятию. Золотые награды выиграли: Любовь Шарапова (весовая категория 50 кг), Дарима Сандакова (весовая категория 70 кг), Елена Гапешина (весовая категория 75 кг) и Кристина Ткачёва (весовая категория свыше 81 кг).
Сборная России стала третьей в медальном зачёте после Казахстана и Сербии.
Боксаны Бурятии победили на международном турнире
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