Боксаны Бурятии победили на международном турнире

Общество, Фото: федерация бокса России

Спортсменки республики взяли 4 «золота» в Сербии



2 апреля в Белграде завершился 60-й по счёту международный турнир по боксу среди мужчин и женщин «Beogradski pobednik» (Мемориал Бранко Пешича). Сборная России завоевала в Сербии 15 медалей, 9 из которых – золотые.



У женщин 4 победительницы представляли Бурятию. Золотые награды выиграли: Любовь Шарапова (весовая категория 50 кг), Дарима Сандакова (весовая категория 70 кг), Елена Гапешина (весовая категория 75 кг) и Кристина Ткачёва (весовая категория свыше 81 кг).



Сборная России стала третьей в медальном зачёте после Казахстана и Сербии.

