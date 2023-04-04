04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии осталась всего 1000 самоволок

В Бурятии осталась всего 1000 самоволок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики помогают узаконивать дома и раздают им «дальневосточные» гектары

Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии подвело итоги своей работы в ушедшем 2022 году и обозначило планы на 2023-ый. Узаконение самоволок, вовлечение в оборот сельхозземель, гаражная амнистия – лишь некоторые направления его деятельности. О том, что уже удалось и что ещё предстоит сделать, обсудили 4 апреля на заседании коллегии ведомства.

О самовольщиках

В Бурятии вот уже более 10 лет – с 2009 года – активно узаконивают так называемые самоволки. Это частные дома, которые в своё время возводили без разрешительных документов. Благодаря принятым в республике законам люди могут «легализовать» землю под постройками, появившимися до 31 декабря 2015 года.

- Вся необходимая нормативно-правовая база принята и действует. Число неоформленных домов и земельных участков уменьшается каждый год. Если в 2009-ом было порядка 7 тысяч таких построек, то в 2022-ом осталась 1000, – подчеркнул в своём выступлении замминистра Павел Дорофеев.

Минимущества РБ также проводит по передаче территорий бывшей плодово-ягодной станции, микрорайона Вагжанова в Улан-Удэ, а также ДНТ «Ургаса» и ДНТ «Академия» в Иволгинском районе из федеральной в муниципальную собственность. Это позволит местным самовольщикам тоже оформить право на земли со своими домами.

Земля для многодетных

В Бурятии продолжается и реализация майских указов президента России, в частности – по обеспечению людей комфортным доступным жильём. Речь идёт в том числе о предоставлении земли многодетным семьям.

- С 2017 по 2022 год им предоставили 1187 участков, а конкретно в 2022-ом – 53, – подчеркнул замминистра. – По этому вопросу также разработали необходимую нормативно-правовую базу. Установлено право на внеочередное получение земли для семей с тремя и более детьми, стоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье.

В центральной кинологической зоне Байкала их предоставляют на праве аренды. В 2023 году в Бурятии сформируют 120 участков для многодетных. На эти цели в республиканском бюджете заложили 467 600 рублей.

Сто соток для дальневосточников

В Бурятии вот уже четыре года действует программа «Дальневосточный гектар», по которой заключили уже 2869 договоров. Всем желающим бесплатно выделяют участок площадью в сто соток, распоряжаться которым каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. Единственное обязательное условие – начать осваивать участок в течение пяти лет.

В нашей республике наиболее востребованы земли в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском и Иволгинском районах. Более 1300 обладателей «дальневосточного» гектара, по данным на январь 2023-го, уже определились, для чего он им нужен.

- Как правило, землю берут для строительства домов и сельскохозяйственного производства и использования, а часть – для реализации туристических и предпринимательских проектов, – подчеркнул Дорофеев. – Сейчас в Бурятии ведётся освоение 104 участков, и большинство из них – 60% – под сельхозпроизводство и 35% – под строительство жилья.

В 2023 году по программе планируют раздать под «дальневосточные гектары» менее 300 участков.

Гаражная амнистия

Гаражная амнистия начала действовать в Бурятии и по всей России с сентября 2021 года. Благодаря ей владельцы гаражей могут в упрощённом порядке оформить на себя гаражи и землю под ними, находящуюся в государственной или муниципальной собственности.

Есть два основных условия – чтобы гараж не являлся самоволкой и был возведён до 31 декабря 2004 года. В едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 17 тысячах участков и 6 000 таких построек. Все они расположены на территории Бурятии. Их владельцы могут воспользоваться правом на амнистию. Работа в этом направлении продолжится и в 2023 году.

Землю – в оборот

Муниципалитеты Бурятии приобрели для вовлечения в оборот более 453 тысяч гектаров неиспользованных сельхозземель. Всего в регионе для этого выделили 13 047 участков на 196 с лишним тысяч га. В 2023 году на необходимые кадастровые работы на площади почти в 28 тысяч га из казны направят свыше 6 миллионов рублей.

Образованные земельные участки предоставляются крестьянско-фермерским хозяйствам и гражданам для реализации инвестпроектов в области сельского хозяйства.

Выход из резервации

В Тункинском районе Бурятии, территория которого полностью совпадает с границами национального парка, наконец-то сдвинулся с мёртвой точки наболевший «земельный» вопрос. Благодаря изменениям в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)» от 30 декабря 2020 года (ФЗ № 505) у жителей населённых пунктов, расположенных в резервате, наконец-то появилось право на приватизацию и оборот участков.

- Они приступили к регистрации права собственности. Предприниматели тоже оформляют права на земли и объекты недвижимости, – рассказали в Минимущества Бурятии.

Раньше использование участков и строительство на них домов регулировалось нормами положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), что и накладывало множество ограничений. Теперь же это определяется принятыми правилами землепользования и застройки. Кроме того, теперь нет необходимости проводить экологическую экспертизу при строительстве в районе соцучреждений.

Льгота для участников СВО

Недавно участников специальной военной операции из Бурятии – мобилизованных и служащих по контракту – освободили от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе – земельных участков. Новшество касается как физических, так и юридических лиц. Кроме того, они вправе расторгнуть действующие договоры аренды без штрафа.

В 2022 году министерство занималось кадастровой оценкой земельных участков и вновь учтённых и изменённых объектов недвижимости и давало разъяснения по определению кадастровой стоимости и рассматривало заявления об её установлении на уровне рыночной. А ещё ведомство собирало и обрабатывало данные к оценке объектов капитального строительства, которое ведётся и в 2023 году. Ещё одна важная задача ведомства – защита имущественных отношений Бурятии.

самовольные постройки земли дальневосточный гектар минимущества

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушуисты Бурятии стали призёрами чемпионата России
Ушуисты Бурятии стали призёрами чемпионата России
Общество, 04.04.2023
Успешно выступила и юниорская сборная республики
В Бурятии сельчане пожаловались на бездорожье
В Бурятии сельчане пожаловались на бездорожье
Общество, 04.04.2023
Баргузинцы недовольны состоянием трассы до райцентра
В Улан-Удэ пройдёт встреча, посвящённая Гомбожабу Цыбикову
В Улан-Удэ пройдёт встреча, посвящённая Гомбожабу Цыбикову
Общество, 04.04.2023
Мероприятие состоится в Национальной библиотеке Бурятии
В Улан-Удэ определили лучшего учителя года
В Улан-Удэ определили лучшего учителя года
Общество, 04.04.2023
Победительница преподаёт английский и китайский язык
Бурятский цирк с успехом гастролирует в Хабаровском крае
Бурятский цирк с успехом гастролирует в Хабаровском крае
Общество, 04.04.2023
На гастроли цирк приехал с новым шоу «Колесо времени» 
В Улан-Удэ презентуют балет о вечной истории любви
В Улан-Удэ презентуют балет о вечной истории любви
Общество, 04.04.2023
Он пройдёт 19 и 20 мая на сцене Бурятского оперного театра
В Бурятии вновь ухудшится погода
В Бурятии вновь ухудшится погода
Общество, 04.04.2023
Ожидается ветер, а также снег
Для жителей аварийных домов в Северобайкальске построят новые многоэтажки
Для жителей аварийных домов в Северобайкальске построят новые многоэтажки
Общество, 04.04.2023
Почти 600 человек до конца года получат ключи от новых квартир
В Бурятии пока не будут вводить цифровые повестки
В Бурятии пока не будут вводить цифровые повестки
Общество, 04.04.2023
О ситуации рассказал военный комиссар Бурятии Александр Трубников
В Бурятии набирают волонтёров «Бессмертного полка»
В Бурятии набирают волонтёров «Бессмертного полка»
Общество, 04.04.2023
Волонтёрами станут более 400 человек
Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии семена земляники, томата и шпината
Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии семена земляники, томата и шпината
Общество, 04.04.2023
Он не оформил обязательный фитосанитарный сертификат
Улан-удэнцы хотят ездить на работу на велосипедах
Улан-удэнцы хотят ездить на работу на велосипедах
Общество, 04.04.2023
Добираться туда на двухколёсном транспорте хотят треть горожан
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют три двора
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют три двора
Общество, 04.04.2023
Работы пройдут в рамках программы «1000 дворов»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^