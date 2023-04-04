В Бурятии осталась всего 1000 самоволок

Жителям республики помогают узаконивать дома и раздают им «дальневосточные» гектары





Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии подвело итоги своей работы в ушедшем 2022 году и обозначило планы на 2023-ый. Узаконение самоволок, вовлечение в оборот сельхозземель, гаражная амнистия – лишь некоторые направления его деятельности. О том, что уже удалось и что ещё предстоит сделать, обсудили 4 апреля на заседании коллегии ведомства.В Бурятии вот уже более 10 лет – с 2009 года – активно узаконивают так называемые самоволки. Это частные дома, которые в своё время возводили без разрешительных документов. Благодаря принятым в республике законам люди могут «легализовать» землю под постройками, появившимися до 31 декабря 2015 года.- Вся необходимая нормативно-правовая база принята и действует. Число неоформленных домов и земельных участков уменьшается каждый год. Если в 2009-ом было порядка 7 тысяч таких построек, то в 2022-ом осталась 1000, – подчеркнул в своём выступлении замминистра Павел Дорофеев.Минимущества РБ также проводит по передаче территорий бывшей плодово-ягодной станции, микрорайона Вагжанова в Улан-Удэ, а также ДНТ «Ургаса» и ДНТ «Академия» в Иволгинском районе из федеральной в муниципальную собственность. Это позволит местным самовольщикам тоже оформить право на земли со своими домами.В Бурятии продолжается и реализация майских указов президента России, в частности – по обеспечению людей комфортным доступным жильём. Речь идёт в том числе о предоставлении земли многодетным семьям.- С 2017 по 2022 год им предоставили 1187 участков, а конкретно в 2022-ом – 53, – подчеркнул замминистра. – По этому вопросу также разработали необходимую нормативно-правовую базу. Установлено право на внеочередное получение земли для семей с тремя и более детьми, стоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье.В центральной кинологической зоне Байкала их предоставляют на праве аренды. В 2023 году в Бурятии сформируют 120 участков для многодетных. На эти цели в республиканском бюджете заложили 467 600 рублей.В Бурятии вот уже четыре года действует программа «Дальневосточный гектар», по которой заключили уже 2869 договоров. Всем желающим бесплатно выделяют участок площадью в сто соток, распоряжаться которым каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. Единственное обязательное условие – начать осваивать участок в течение пяти лет.В нашей республике наиболее востребованы земли в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском и Иволгинском районах. Более 1300 обладателей «дальневосточного» гектара, по данным на январь 2023-го, уже определились, для чего он им нужен.- Как правило, землю берут для строительства домов и сельскохозяйственного производства и использования, а часть – для реализации туристических и предпринимательских проектов, – подчеркнул Дорофеев. – Сейчас в Бурятии ведётся освоение 104 участков, и большинство из них – 60% – под сельхозпроизводство и 35% – под строительство жилья.В 2023 году по программе планируют раздать под «дальневосточные гектары» менее 300 участков.Гаражная амнистия начала действовать в Бурятии и по всей России с сентября 2021 года. Благодаря ей владельцы гаражей могут в упрощённом порядке оформить на себя гаражи и землю под ними, находящуюся в государственной или муниципальной собственности.Есть два основных условия – чтобы гараж не являлся самоволкой и был возведён до 31 декабря 2004 года. В едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 17 тысячах участков и 6 000 таких построек. Все они расположены на территории Бурятии. Их владельцы могут воспользоваться правом на амнистию. Работа в этом направлении продолжится и в 2023 году.Муниципалитеты Бурятии приобрели для вовлечения в оборот более 453 тысяч гектаров неиспользованных сельхозземель. Всего в регионе для этого выделили 13 047 участков на 196 с лишним тысяч га. В 2023 году на необходимые кадастровые работы на площади почти в 28 тысяч га из казны направят свыше 6 миллионов рублей.Образованные земельные участки предоставляются крестьянско-фермерским хозяйствам и гражданам для реализации инвестпроектов в области сельского хозяйства.В Тункинском районе Бурятии, территория которого полностью совпадает с границами национального парка, наконец-то сдвинулся с мёртвой точки наболевший «земельный» вопрос. Благодаря изменениям в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)» от 30 декабря 2020 года (ФЗ № 505) у жителей населённых пунктов, расположенных в резервате, наконец-то появилось право на приватизацию и оборот участков.- Они приступили к регистрации права собственности. Предприниматели тоже оформляют права на земли и объекты недвижимости, – рассказали в Минимущества Бурятии.Раньше использование участков и строительство на них домов регулировалось нормами положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), что и накладывало множество ограничений. Теперь же это определяется принятыми правилами землепользования и застройки. Кроме того, теперь нет необходимости проводить экологическую экспертизу при строительстве в районе соцучреждений.Недавно участников специальной военной операции из Бурятии – мобилизованных и служащих по контракту – освободили от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе – земельных участков. Новшество касается как физических, так и юридических лиц. Кроме того, они вправе расторгнуть действующие договоры аренды без штрафа.В 2022 году министерство занималось кадастровой оценкой земельных участков и вновь учтённых и изменённых объектов недвижимости и давало разъяснения по определению кадастровой стоимости и рассматривало заявления об её установлении на уровне рыночной. А ещё ведомство собирало и обрабатывало данные к оценке объектов капитального строительства, которое ведётся и в 2023 году. Ещё одна важная задача ведомства – защита имущественных отношений Бурятии.