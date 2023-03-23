В Улан-Удэ родители написали ЕГЭ по русскому языку

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Столица Бурятии присоединилась к акции «Сдаём вместе»



22 марта на базе лицея №27 города Улан-Удэ прошла всероссийская акция «Сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников написали ЕГЭ по русскому языку. Также в акции приняли участие представители министерства образования РБ, комитета по образованию Улан-Удэ, руководства вузов, средств массовой информации, блогеры и депутаты Народного Хурала РБ.



Цель акции – знакомство родителей с процедурой проведения единого государственного экзамена. Участникам акции продемонстрировали, как организован вход в пункт и в аудиторию, как выглядят рабочие места специалистов пункта проведения, как происходит печать и сканирование экзаменационных материалов в аудитории и как контролируется объективность проведения экзамена.



- Пятый раз буду сегодня сдавать ЕГЭ, русский язык второй раз в жизни. Процедура волнительная, но ЕГЭ совершенствуется, задания по русскому, которые были 5 лет назад и сегодня, они видоизменились, ЕГЭ совершенствуется, но изменения касаются не процедуры, а именно заданий внутри, - отметил министр образования и науки Республики Бурятия Валерий Поздняков.



На участие ЕГЭ в региональной информационной системе зарегистрировано 6296 участников. ЕГЭ в текущем году в Республике Бурятия проводится по 13 общеобразовательным предметам: русский язык, математика профильная, физика, химия, информатика и ИКТ (КЕГЭ), биология, история, география, английский язык, обществознание, китайский язык, литература и математика базовая.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, для акции были разработаны сокращённые варианты экзаменационных работ, на выполнение которых отводился один час.



- В этому году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 3351 выпускник, из них 3021 выпускников нынешнего года, а выпускников прошлых лет - 330. Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал уже 20 марта и закончится 10 апреля. Резервные дни с 12 по 19 апреля. Основной период начнётся с 26 мая и продолжится до 1 июля, - рассказали о ситуации в столице республики в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

