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В Улан-Удэ появился огромный светящийся шар

В Улан-Удэ появился огромный светящийся шар
Общество, 
Шар собрали из профильного металла

В Улан-Удэ появился новый арт-объект – металлический светящийся шар. Он украсил улицу Жердева, сообщили в комитете городского хозяйства.

 
Шар сконструировали и собрали собственными силами сотрудники МБУ «Горсвет». Установили световую конструкцию в преддверии дня работников ЖКХ. Отмечается, что в декоративном элементе сочетаются разноцветные свечения иллюминации с мерцающими элементами.

– Этот шар из профильного металла. Сюда ушло 400 метров проводов, на которые установлены пять тысяч диодов. Сверху цветные светодиодные флеш-модули. По паспорту можно собрать 16 тысяч оттенков. Каждый диод управляемый. Шар будет гореть не только ночью, но и днём. Надеемся, что он станет ярким элементом дизайна и понравится горожанам, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
арт-объект благоустройство

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