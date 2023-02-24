В Бурятии колония строгого режима стала лучшей в рыбной ловле

Соревнования устроили между сотрудниками исправительных учреждений







Мероприятие длилось два часа. На нём были разрешены любые виды наживки и подкормки. Лучших выявляли как в личном первенстве, так и общекомандном зачёте. В этом году на соревнованиях впервые ввели номинацию и для детей участников. Самам маленьким рыбакам было шесть лет. А ещё там выбирали лучшую группу поддержки – каждую команду подбадривали и мотивировали болельщики. На берегу Тормы оборудовали специальные места для обогрева и пункты питания.



В итоге победу одержали сотрудники исправительной колонии строгого режима № 8. Второе место заняли их коллеги из ИК № 1, а третье – команда самого управления.



В личном первенстве победителем в номинации «Первая рыба» стал сотрудник СИЗО-1 Дмитрий Китанов, в номинации «Самый большой трофей» – представитель ИК-1 Леонид Бобылев.



На церемонии награждения начальник республиканского УФСИН Сергей Кудрявцев поблагодарил участников и болельщиков за яркий и насыщенный спортивный праздник и отметил важность подобных мероприятий для сплочения коллектива и развития корпоративной культуры.





23 февраля, в День защитника Отечества, на озере Торма в Иволгинском районе состоялись IV традиционные соревнования по зимней рыбалке, организованные УФСИН по Бурятии (). Участие в них приняли ветераны и сотрудники всех подведомственных учреждений, а также приглашённые партнёры – работники двух банков.