Год педагога и наставника стартовал в модельных библиотеках Бурятии

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

В библиотеках рассказали об известных педагогах



Год педагога и наставника стартовал в модельных библиотеках Бурятии.



Так, в обновлённой Баргузинской центральной библиотеке состоялся профориентационный вечер «Профстарт». Перед старшеклассниками выступила студентка четвёртого курса Бурятского республиканского педагогического колледжа Лилия Ожигова.



Лилия рассказала о колледже и о специальностях, которые предлагает педколледж о том, почему выбрала профессию учителя. Специалисты библиотеки провели с ребятами профориентационную игру, в ходе которой выпускники рассуждали о том, какие бывают типы учителей, определяли самые главные качества необходимые педагогам, а также отвечали на вопросы викторины по истории педагогики России.



О своем опыте работы учителем рассказала преподаватель русского языка и литературы Баргузинской средней школы Людмила Скосырская, посвятившая более 40 лет педагогической деятельности.



- Библиотеки в числе прочих направлений занимаются и профориентационной работой с молодёжью. Подобные встречи школьников с увлечёнными своей профессией людьми дают выпускникам пищу для размышлений о выборе профессии. А профессия педагога – одна из самых благороднейших на свете, не даром именно этим людям посвятили тематический год в России, - отметили в министерстве культуры Бурятии.



В центре чтения «Семейный Меридиан», который работает в библиотеке в посёлке Восточный в Улан-Удэ на уроке памяти «Зов сердца» вспоминали и говорили о польском педагоге, писателе и враче Януше Корчаке.



Тематические выставки, посвящённые Году педагога и наставника прошли также в Усть-Кяхтинской сельской и Новобрянской детской библиотеках.







