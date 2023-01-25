В Бурятии школьников научили делать светоотражатели

Общество, Фото: ГИБДД по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло в формате мастер-класса



В Бичурском районе сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактическую работу среди школьников по пропаганде ношения светоотражающих элементов. Вместе с ЮИДовцами автоинспекторы провели в Киретской школе акцию «Я – заметен».



Занятие для учащихся начальных классов прошло в формате мастер-класса по изготовлению светоотражателей. В ходе творческого урока сотрудники Госавтоинспекции и их юные помощники объясняли школьникам, для чего необходимы яркие аксессуары на одежде и рюкзаках и как правильно размещать их на верхней одежде, чтобы быть видимым для водителей.



С помощью ножниц, светоотражающей бумаги и шаблонов ребята вырезали наклейки и украсили ими свои школьные рюкзаки. После чего дети вышли на улицу, чтобы привлечь внимание других школьников и взрослых. Участники занятия сделали несколько фотографий, которыми они украсят информационный стенд в школе для примера остальным учащимся и их родителям, сообщили в Госавтоинспекция Бурятии.

