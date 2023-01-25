25 января

24 января

Популярное

В Бурятии школьников научили делать светоотражатели

В Бурятии школьников научили делать светоотражатели
Общество,  Фото:ГИБДД по Бурятии
Профилактическое мероприятие прошло в формате мастер-класса

В Бичурском районе сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактическую работу среди школьников по пропаганде ношения светоотражающих элементов. Вместе с ЮИДовцами автоинспекторы провели в Киретской школе акцию «Я – заметен».

Занятие для учащихся начальных классов прошло в формате мастер-класса по изготовлению светоотражателей. В ходе творческого урока сотрудники Госавтоинспекции и их юные помощники объясняли школьникам, для чего необходимы яркие аксессуары на одежде и рюкзаках и как правильно размещать их на верхней одежде, чтобы быть видимым для водителей.

С помощью ножниц, светоотражающей бумаги и шаблонов ребята вырезали наклейки и украсили ими свои школьные рюкзаки. После чего дети вышли на улицу, чтобы привлечь внимание других школьников и взрослых. Участники занятия сделали несколько фотографий, которыми они украсят информационный стенд в школе для примера остальным учащимся и их родителям, сообщили в Госавтоинспекция Бурятии.
дети школьники ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые потягали гири
В Улан-Удэ осуждённые потягали гири
Общество, 25.01.2023
Дня многих этот вид спорта оказался новым 
В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
Общество, 25.01.2023
В нём смогут поучаствовать школьники, студенты и руководители школьных лесничеств 
Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»
Улан-удэнцы увидят «Шаржи от Бато»
Общество, 25.01.2023
В столице Бурятии откроется экспериментальная выставка
В Бурятии торжественно открыли Год педагога и наставника
В Бурятии торжественно открыли Год педагога и наставника
Общество, 25.01.2023
На мероприятие проводили познавательные мастер-классы 
В Иркутской области открылась сороковая ледовая переправа
В Иркутской области открылась сороковая ледовая переправа
Общество, 25.01.2023
Ледовая дорога связала два микрорайона Киренска
В Улан-Удэ осуждённые научились печь самсу
В Улан-Удэ осуждённые научились печь самсу
Общество, 25.01.2023
В исправительном учреждении прошёл кулинарный мастер-класс
В районе Бурятии зарастают пять сельхозучастков
В районе Бурятии зарастают пять сельхозучастков
Общество, 25.01.2023
Собственнику выданы предостережения
В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов
В Улан-Удэ раскрыли секреты главных городских часов
Общество, 25.01.2023
Теперь им управляют через компьютер
Случайные водители подвозят мёрзнущих на остановках улан-удэнцев
Случайные водители подвозят мёрзнущих на остановках улан-удэнцев
Общество, 25.01.2023
Автомобилисты даже не берут с попутчиков деньги
В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега
В Улан-Удэ осуждённый слепил Чебурашку из снега
Общество, 25.01.2023
Мужчина вдохновился кинофильмом
В Бурятии на дороге отогрели замёрзающих автомобилистов
В Бурятии на дороге отогрели замёрзающих автомобилистов
Общество, 25.01.2023
Сотрудники МЧС выручили водителя фуры и семейную пару

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^