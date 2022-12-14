В Бурятии напомнили о запрете на самодельные зимние горки

Жители республики больше не могут устанавливать их по своей инициативе
В Гостехнадзоре Бурятии пояснили: по всей стране участились случаи травматизма детей на зимних горках, поскольку многие из них не соответствуют требованиям ГОСТ. Речь идёт о высоте самих сооружений, бортиков и уклонов.
- В соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, зимние горки отнесены к немеханизированным аттракционам. Следовательно, все они подконтрольны Гостехнадзору, – отмечают в ведомстве. – Согласно новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года), аттракционы должны пройти процедуру государственной регистрации, без которой их эксплуатация не допускается.
Однако горки с естественным рельефом к аттракционам не относятся и находятся вне ведения Гостехнадзора, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
В начале февраля сразу в нескольких улан-удэнских парках неожиданно прекратили работу зимние горки для детей. Их пришлось закрыть для проверки. В «Дирекции парков» тогда пояснили, что причина тому – два правительственных постановления (№ 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»), вступившие в силу ещё в 2021 году.
В этих документах была ссылка на технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Согласно ему, все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы.